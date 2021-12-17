В Україні все частіше стали утилізовувати машини російського та радянського автопрому: які моделі "списують" найбільше

В Україні все частіше стали утилізовувати машини російського та радянського автопрому: які моделі "списують" найбільше

У більшості — легкові автомобілі.

В Україні істотно зросла кількість випадків із утилізацією автомобілів.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що від січня до листопада 2021 року у зв’язку з вибракуванням було знято з обліку 15 056 транспортних засобів — легковиків, вантажівок та автобусів. 54% із них належали фізичним особам, решту 46 — юридичним (приватним фірмам та державним організаціям). Більшість "списаних" транспортних засобів були легковими (64%). Середній вік транспортних засобів, вибракуваних протягом січня-листопада — 24,8 року.

Найпопулярніші серед "утилізованих" моделей у 2021 році були транспортні засоби радянського та російського виробництва.

До вашої уваги топ-30 утилізованих моделей авто в Україні .

eauto.org.ua

Кількість вибракуваних транспортних засобів зростала майже щомісяця протягом 2021 року. Сумарна кількість таких ТЗ протягом січня-листопада 2021 року виявилася майже на 40% більшою, ніж у 2020.

Так, серед причин кількості зростання подібних випадків фахівці називають:

успішно працює автоматична фіксація правопорушень. Кількість камер зростає. Іде мова про запровадження обов’язкового техогляду приватного автотранспорту у 2021 році. Люди остерігаються потенційних проблем, що можуть з’явитися у разі, якщо автомобіль фактично буде зданим «на металобрухт», проте буде числитися в базі Сервісних центрів. Або ж замість утилізації продовжить їздити по дорогах, «збираючи» штрафи для попереднього (фактичного) власника авто"

Із запровадженням нових умов оподаткування імпорту, старі автомобілі радянської епохи все більше втрачають цінність. Те, що раніше "повертали до життя" будь-якою ціною, зараз ремонтувати економічно невигідно. Ця частина українського автопарку заміщується хоч вживаними, проте все ж новішими автомобілями іноземного виробництва.

Ті ж нові правила розмитнення знизили цінність документів на автомобіль. Раніше через закритість авторинку були популярними різноманітні схеми, коли автомобілі купували "під документи". Зараз цінність документів, особливо на старі автомобілі, знизилася практично до нуля.

Оскільки майже половину з усіх транспортних засобів вибраковують юридичні особи, це може бути наслідком масових інвентаризацій та впорядкувань майна як приватних, так і державних організацій.

Утім, реальна кількість транспорту, що вибув з експлуатації, в рази більша, наголошують експерти. За їхніми оцінками, щорічно в Україні з руху вибуває кілька сотень тисяч ТЗ. Такі висновки можна зробити з того, що рівень автомобілізації в Україні зростає несуттєво. Отже кількість автомобілів, які українці перестають регулярно експлуатувати, приблизно рівна кількістю «свіжих» автомобілів, що поповнюють вітчизняний автопарк — близько 600 тисяч.