В Україні встановили рекорд продаж вживаних авто: топ-10 моделей місяця з пробігом

В Україні встановили рекорд продаж вживаних авто: топ-10 моделей місяця з пробігом

Найпопулярнішою моделлю на вторинному ринку лишився Volkswagen Passat.

В Україні у вересні 2021 року було продано 143 379 вживаних автомобілів, що є рекордним показником за цей рік.

Про це повідомили в Інституті дослідження авторинку.

За останнє п'ятиріччя це другий результат за кількістю продаж. У лютому 2019-го на вторинному ринку продали 146,7 тис. машин. Тоді більшість з них складали перші реєстрації колишніх "євроблях".

Також у вересні цього року був поставлений рекорд внутрішніх перепродажів авто з пробігом: 88,7 тис. З 2016 року цей показник був більшим тільки у липні 2020-го (93,9 тис.).

В Інституті зазначають, що причинами зростання продаж можуть бути:

сезонне вересневе зростання активності на авторинку після сезону відпусток, яке простежується щороку;

хвиля пільгового розмитнення "євроблях";

зростання активності через посилення умов карантину та очікування чергової "хвилі" обмежень, яку очікують цієї осені.

Інститут досліджень авторинку

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Порівняно із серпнем загальний обсяг ринку зріс на 9,9%. Частка імпорту вживаних автомобілів знизилася із 39% до 38%. Частка внутрішніх перепродажів відповідно зросла із 61% до 62%.

Порівняно із серпнем 2020 року загальний об’єм ринку зріс на 32%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 29% до 38%.

Найпопулярнішим вживаним авто лишився Volkswagen Passat. Протягом вересня придбали 6,3 тисяч одиниць.

Порівняно із серпнем моделі із другої до сьомої позиції в рейтингу найпопулярніших машин на вторинному ринку не змінилися. Зросла лише кількість продаж.

Інститут досліджень авторинку

Раніше повідомлялося, що в Україні за підсумками вересня зріс попит на нові легкові автомобілі.

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