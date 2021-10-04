В Україні встановили рекорд продаж вживаних авто: топ-10 моделей місяця з пробігом

Найпопулярнішою моделлю на вторинному ринку лишився Volkswagen Passat.
В Україні у вересні 2021 року було продано 143 379 вживаних автомобілів, що є рекордним показником за цей рік.
Про це повідомили в Інституті дослідження авторинку.
За останнє п'ятиріччя це другий результат за кількістю продаж. У лютому 2019-го на вторинному ринку продали 146,7 тис. машин. Тоді більшість з них складали перші реєстрації колишніх "євроблях".
Також у вересні цього року був поставлений рекорд внутрішніх перепродажів авто з пробігом: 88,7 тис. З 2016 року цей показник був більшим тільки у липні 2020-го (93,9 тис.).
В Інституті зазначають, що причинами зростання продаж можуть бути:
- сезонне вересневе зростання активності на авторинку після сезону відпусток, яке простежується щороку;
- хвиля пільгового розмитнення "євроблях";
- зростання активності через посилення умов карантину та очікування чергової "хвилі" обмежень, яку очікують цієї осені.
Порівняно із серпнем загальний обсяг ринку зріс на 9,9%. Частка імпорту вживаних автомобілів знизилася із 39% до 38%. Частка внутрішніх перепродажів відповідно зросла із 61% до 62%.
Порівняно із серпнем 2020 року загальний об’єм ринку зріс на 32%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 29% до 38%.
Найпопулярнішим вживаним авто лишився Volkswagen Passat. Протягом вересня придбали 6,3 тисяч одиниць.
Порівняно із серпнем моделі із другої до сьомої позиції в рейтингу найпопулярніших машин на вторинному ринку не змінилися. Зросла лише кількість продаж.
Раніше повідомлялося, що в Україні за підсумками вересня зріс попит на нові легкові автомобілі.