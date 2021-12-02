В Україні встановлено рекорд із купівлі вживаних авто: топ-10 моделей із пробігом, які найчастіше ввозили

Майже 147 тисяч подібних машин придбали українці.

На українському ринку вживаних автомобілів встановлено рекорд.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що на вторинному ринку українці минулого місяця придбали 146 696 екземплярів легкових транспортних засобів з пробігом. Це другий за успішністю результат після лютого-2019, коли була перша хвиля "легалізації" так званих "євроблях".

Так, порівняно з попереднім місяцем (жовтнем 2021 року) загальний обсяг ринку зріс на 2,7%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зросла від 40,5% до 41,1%.

Порівняно з листопадом 2020 року, загальний об’єм ринку зріс на 42,9%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла від 32,6% до 41,1%. Водночас кількісно імпорт вживаних авто зріс на 80,4%.

Вподобання українців під час купівлі вживаного автомобіля з-за кордону досить стабільні. І тут також уже є сформовані тренди. Підтвердженням цього може бути лише одна зміна у порівнянні з жовтнем-2021: додала дві позиції в рейтингу Audi A6. Причина — все ті ж "євробляхи", адже це була досить популярна модель серед цієї категорії автомобілів.

Отже, до вашої уваги топ-10 моделей із пробігом, які найчастіше ввозили українці з-за кордону :

Volkswagen Passat — 3 996;

— 3 996; Volkswagen Golf — 3 233;

— 3 233; Skoda Octavia — 2 524;

— 2 524; Renault Megane — 1 968;

— 1 968; Audi A6 — 1 731;

— 1 731; Ford Focus — 1 633;

— 1 633; Opel Zafira — 1 534;

— 1 534; Opel Astra — 1 528;

— 1 528; Renault Scenic — 1 496;

— 1 496; Audi A4 — 1 305.

Таким чином, можна зробити висновок, що, на відміну від ринку нових авто, на вторинному ринку ми уже маємо усталені тренди. А отже імпорт та продаж вживаних авто — це вже бізнес, у якому можна займатися плануванням та використовувати тренди для того, щоб заробляти більше.