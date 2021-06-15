В Україні набув чинності пільговий період розмитнення "євроблях": що відомо

Триватиме він до середини листопада 2021 року.

В Україні від 15 червня розпочався черговий пільговий період для легалізації автомобілів на іноземній реєстрації.

Зазначимо, що триватиме він до 11 листопада , тобто близько 5 місяців. За цей час водії машин "євроблях" можуть розмитнити такі автівки за пільговими ставками оподаткування.

Так, під ці пільги потрапляють легкові авто віком від 5 до 15 років (з екостандартом не нижче "Євро-2"), та вантажні з повною масою до 3,5 тонн, віком від 5 до 11 років (з екостандартом "Євро-5"). Головна умова – такий транспортний засіб має перебувати в реєстрі митників у режимі "транзит" або "тимчасове ввезення" станом на 31.12.2020.

Для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8 500 грн. Або ж за тих самих 8 500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

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Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Раніше розповідалося про те, що у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт щодо "євроблях".

Новини України: ВР поставила крапку у питанні про пільгове розмитнення "євроблях"

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