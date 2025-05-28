В Україні викрили нову схему шахрайства на дорогах: ціллю стали військові

ДТП / © Pixabay

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Харківський підприємець і TikTok-блогер Віктор (автор акаунта avto_bum_car) розповів про інцидент на одній із парковок міста — просто на його на очах шахраї намагалися ошукати військовослужбовця.

Про це йдеться у відео у TikTok.

Відео автора акаунта avto_bum_car набуло широкого розголосу. У ньому Віктор розповів, що зловмисники на старенькому «Ланосі» навмисно чатували, поки військовий намагався припаркуватися. У критичний момент шахраї різко підрізали його авто, спричинивши зіткнення в районі задніх дверей своєї машини — і одразу почали вимагати гроші.

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«Одразу вискакують хлопці і починають тиснути: «Братан, ти попав, давай 300 доларів!“ — розповів Віктор, наголосивши, що сума була явно завищеною порівняно з пошкодженнями.

Він втрутився в ситуацію — запропонував викликати поліцію та пояснив, що сам бачив порушення: авто шахраїв перетнуло подвійну суцільну лінію та створило аварійну ситуацію. За словами блогера, військовий був розгублений і вже майже погодився взяти провину на себе та заплатити, однак втручання очевидця допомогло запобігти шахрайству.

Віктор підозрює, що зловмисники цілеспрямовано обирають військових, вважаючи їх «грошовитою» мішенню. Чим завершилася ситуація, він не уточнив, але припустив, що аферистам цього разу не вдалося реалізувати задумане. Блогер закликав водіїв бути пильними та не піддаватися на психологічний тиск:

«Вони спеціально це роблять. Не треба боятися, треба викликати поліцію. Такі історії — це афери».

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Юристи застерігають, що подібні схеми автопідстав трапляються в Україні давно, однак останнім часом вони набули нових форм і частіше спрямовані саме проти військових.

Користувачі в коментарях підтверджують, що така практика поширена не лише в Харкові, а й у багатьох інших містах. Водночас наголошують: не слід поспішати визнавати провину, адже виклик поліції й оформлення ДТП за полісом ОСЦПВ — найнадійніший і законний спосіб вирішення подібних ситуацій.

До слова, раніше працівник поліції розповів, як однією фразою зупинити автошахраїв, які інсценують ДТП для вимагання грошей. Так, не потрапити на гачок аферистів допоможе фраза «Ми викликаємо поліцію та оформлюємо все офіційно».