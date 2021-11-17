В Україні з'явилася перша електрична вантажівка від відомого китайського виробника

Його запас ходу дорівнює 200 км.

В Україні на виставці "Автодорекспо-2021" презентували першу електричну вантажівку марки JAC - N55EV.

Про це повідомляє Autocentre.

Зазначається, що наразі JAC N55EV не має конкурентів на ринку України. Незважаючи на те, що електрокар був показаний раніше, ця подія стала для нього європейською прем'єрою.

Так, JAC N55 EV має електродвигун потужністю 130 к.с., що має номінальний крутний момент 415 Нм та піковий – 1 200 Нм. Батареї загальною потужністю 97 кВт заряджаються від 0 до 80% менше, ніж за 2 години, у разі використання методу швидкої зарядки. Максимальний запас ходу – 200 км.

autocentre.ua

Окрім того, шасі має корисну вантажопідйомність 2 150 кг і дозволяє встановлювати кузов з максимальними розмірами 4 500X2 550 мм.

Додамо, JAC N55 EV забезпечує звичайний рівень комфорту, до якого вже звикли водії дизельних автомобілів цієї марки: електровантажівка оснащена кліматичною системою, електросклопідйомниками, електропідсилювачем керма тощо.

Раніше розповідалося про те, що в Україні з'явиться китайський флагманський автомобіль.