В Україні з'явилася топова версія нового кросовера Opel: яка його ціна

В Україні з'явилася топова версія нового кросовера Opel: яка його ціна

Нещодавно ця модель була презентована в стандартній комплектації.

На український ринок вийшов новий кросовер Opel Mokka GS Line.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, порівняно з представленою раніше комплектацією Elegance, яка з'явилася в Україні влітку 2021 року, новинка пропонує виразніший дизайн, широкий список опцій, а також потужний силовий агрегат.

Крім характерного дизайну кросовера Opel Mokka з передньою частиною Opel Vizor і скошеною задньою стійкою, версія GS Line отримала свої унікальні риси у зовнішності: пакет Black Pack GS Line з чорним глянсовим оздобленням деталей кузова, червона лінія-молдинг вздовж вікон, 17-дюймові колісні диски. Також варто відзначити можливість опціонального замовлення 18-дюймових колісних дисків із червоним декором – доступно ексклюзивно для Opel Mokka GS Line.

ais-opel.com.ua

Цифровий кокпіт включає шкалу приладів з 12-дюймовим дисплеєм та 10-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи Navi Pro. Також новинка відрізняється власним оздобленням інтер'єру. Комбінована оббивка із чорної тканини та екошкіри гармонійно контрастує з червоними вставками на сидіннях. Яскраво-червоні елементи декору використовуються для обробки передньої панелі.

ais-opel.com.ua

Mokka GS Line пропонується в найпотужнішій і найдинамічнішій версії з бензиновим 130-сильним мотором та 8-ступеневою АКП. З таким арсеналом автомобіль здатний розвивати швидкість до 200 км/год, а розгін до першої "сотні" займає трохи більш як 9 секунд.

Відповідно до статусу GS Line отримала максимально широкий перелік інноваційних систем, що перебувають на службі комфорту та безпеки. Серед них – адаптивні фари Matrix LED з асистентом далекого світла та функцією підсвічування поворотів, система екстреного гальмування в місті, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, система розпізнавання втоми водія.

Вартість Mokka GS Line в Україні стартує з позначки 727 200 грн .

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