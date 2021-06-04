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В Україні з'явилися перші екземпляри надсучасних самоскидів Volvo нового покоління

В Україні з'явилися перші екземпляри надсучасних самоскидів Volvo нового покоління

specmachinery.com.ua

Вони обладнані спальним місцем та підвищеним рівнем комфорту.

В Україні з'явилися надсучасні самоскиди нового покоління - Volvo FMX.

Про це повідомляє Specmachinery.

Зазначається, що перша партія з п'яти екземплярів була замовлена дорожньо-будівельною компанією із Одеської області.

"Для будівництва якісних нових доріг потрібна надійна та витривала техніка. А якщо ця техніка нового покоління з новітніми інноваційними опціями, то процес будівництва стає помітно продуктивнішим та ефективнішим", - йдеться в повідомленні.

© specmachinery.com.ua
specmachinery.com.ua

Це перші самоскиди зі спальними кабінами та підвищеним рівнем комфорту в автопарку замовника, який вже налічує близько 80 одиниць різноманітної будівльної техніки. Наступна партія самоскидів Volvo FMX очікується вже у червні.

Раніше розповідалося про те, що Volvo ухвалила рішення відмовитися від бензинових та дизельних двигунів.