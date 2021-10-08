В Україні з'явилися перші магістральні тягачі Renault нового покоління

Їхній дебют відбувся лише декілька місяців тому.

На українському ринку з'явилися перші магістральні тягачі Renault Trucks нового покоління.

Про це повідомляє Autocentre.

Зазначається, що йдеться про моделі Renault Trucks серії T, які дебютували буквально три місяці тому. Рестайлингова її версія отримала дуже багато нового.

Передусім це стосується кабіни. Зовні машини відрізняються видозміненими, світлодіодними фарами головного світла і ґратами радіатора з іншим малюнком. В інтер'єрі водій оцінить нову регульовану рульову колонку і оптимізовану конструкцію сидінь.

autocentre.ua

Моделі 2021 року також ще оснащені новими рішеннями для зберігання речей. З'явився тримач для планшетів і смартфонів, розташований поруч з двома роз'ємами USB-C. Крім цього був доданий новий ящик для зберігання документів A4.

З боку пасажира транспортні засоби мають два місця для зберігання речей загальною ємністю сім літрів (включаючи дволітровий холодильний простір). Була також збільшена товщина матраца спального місця Serenity на 13%, а кількість пружин подвоєно. Як опцію можна додати наматрацник з піноматеріалу з ефектом пам'яті, який легко відмивається.

Тягачі також відрізняються новою технологією для подальшого зниження витрати пального. Йдеться про нову версію системи інтелектуального круїз-контролю Optivision - з двома режимами руху на вибір. Нова функція Pulse and Glide (імпульс і ковзання) додатково знижує витрату пального, підтримуючи швидкість вантажівки біля заданого значення круїз-контролю (+/- 2 км/год). Крім того, моделі Renault Trucks T-серії в стандартній комплектації оснащені шинами класу А, найбільш ефективними з точки зору економії пального.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання