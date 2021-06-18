В Україні з'явиться китайський флагманський автомобіль: ціна приваблює

Модель доступна в двох версіях.

На український ринок незабаром надійде в продаж флагманський ліфтбек J7 китайської компанії JAC.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що автомобіль доступний в двох версіях: Comfort та Luxury. Вони мають декілька відмінностей. Зокрема перша доступна з шестиступеневою механічно КП, а друга – з варіатором.

Модель розроблялася разом з Volkswagen. В довжину вона має 4 772 мм, ширину – 1 820 мм, висоту – 1 492 мм. Колісна база – 2 760 мм. Версія Comfort важить 1 432 кг, а Luxury – 1 440 кг.

jac.ua

Автомобіль доступний у трьох кольорах: червоний, чорний та білий. Також обидві версії можна обрати з чорним дахом. Крім того, J7 отримав світлодіодні фари, денні ходові вогні та зовнішні дзеркала з електроприводом й обігрівом.

Всередині встановили USB-розʼєми, якими можуть користуватися пасажири передніх і задніх сидінь, 7-дюймову цифрову приладову панель та 10,4-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей з підтримкою Android Auto та Apple Carplay. Luxury отримала також шкіряний салон, спортивні крісла, підсвічування салону та клімат-контроль.

jac.ua

J7 оснащений 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом, який видає 150 кінських сил та 210 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість машини – 170 км/год.

Ціна JAC J7 у версії Comfort становить 489 тисяч грн , а у версії Luxury - 529 тисяч .

Раніше розповідалося про те, що на український ринок вийшов китайський кросовер від JAC.

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