В Україні з'явиться незвичайний електромобіль за сім тисяч євро, яким можна керувати без посвідчення

Наразі ця модель перебуває в країні для сертифікації.

На українському ринку може з'явитися ультрабюджетний електрокар - Citroen Ami.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Зазначається, що відбповідна модель прибула до України задля сертифікації. Прототип цього компактного молодіжного електромобіля був представлений 2019 року на автосалоні в Женеві. Тепер випускається серійно. Причому, у кількох типах кузова. І у пасажирській, і у вантажній версіях.

Під час розробки Citroen Ami головна ідея була в тому, щоб цим автомобілем могли керувати молоді люди у віці 16+, які не мають посвідчення водія. Тому швидкість електрокара спочатку обмежили 45 км/год, а його потужність становить усього вісім "коней".

Габарити Citroen Ami становлять: довжина – 2 410 мм, ширина – 1 390 мм, висота – 1 520 мм.

Для полегшення маневрування в місті автомобіль отримав можливість розгортатися практично на місці. У закритому від дощу та вітру салоні Citroen Ami розміщуються 2 особи. Запас ходу електромобіля від однієї зарядки – 70-80 км. Вага - 485 кг. Коли електрокар пройде сертифікацію, компанія “Stellantis Україна” буде використовувати його для вивчення попиту у нас в країні на подібні транспортні засоби.

Щодо вартості, то вона становитиме близько 7 тисяч євро.

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