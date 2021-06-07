В Україні з'явиться новий електричний автобус із запасом ходу в 250 км

Він здатен буде одночасно перевозити 81 пасажира.
В Україні анонсували новий електричний автобус.
Про це повідомляє "Богдан".
Зазначається, що новий електричний автобус відповідає всім екологічним та технічним нормам та має європейський сертифікат.
"Головний продукт компанії – повністю електричний міський автобус довжиною 12 метрів GTZ6129BEVR, що був розроблений для задоволення попиту європейських міст і відповідає всім вимогам щодо комфортного та безпечного перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Електробус GTZ6129BEVR матиме батарею LiFePo4 на 299.5кВт, що забезпечить пробіг за 100% заряду до 250 км. Максимальна швидкість електробуса становитиме 70 км/год. Пасажиромісткість електробуса – 81 особа за 30 місць для сидіння.
Електробус від ELVE матиме алюмінієвий кузов, кондиціонер та незалежну систему опалення. У конструкції електробуса передбачається використовувати вісі Kenway, рульове колесо Bosh, WABCO EBS (ABS+ASR) та електричний двигун Dana.
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