В Україні з'явиться новий електричний автобус із запасом ходу в 250 км

Він здатен буде одночасно перевозити 81 пасажира.

В Україні анонсували новий електричний автобус.

Про це повідомляє "Богдан".

Зазначається, що новий електричний автобус відповідає всім екологічним та технічним нормам та має європейський сертифікат.

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"Головний продукт компанії – повністю електричний міський автобус довжиною 12 метрів GTZ6129BEVR, що був розроблений для задоволення попиту європейських міст і відповідає всім вимогам щодо комфортного та безпечного перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Електробус GTZ6129BEVR матиме батарею LiFePo4 на 299.5кВт, що забезпечить пробіг за 100% заряду до 250 км. Максимальна швидкість електробуса становитиме 70 км/год. Пасажиромісткість електробуса – 81 особа за 30 місць для сидіння.

Електробус від ELVE матиме алюмінієвий кузов, кондиціонер та незалежну систему опалення. У конструкції електробуса передбачається використовувати вісі Kenway, рульове колесо Bosh, WABCO EBS (ABS+ASR) та електричний двигун Dana.

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