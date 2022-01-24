В Україні з'явиться новий електромобіль Porsche із запасом ходу в 500 км: яка його ціна

В Україні з'явиться новий електромобіль Porsche із запасом ходу в 500 км: яка його ціна

Модель буде доступна в п'яти різних версіях.

Компанія Porsche виведе на український ринок новий електромобіль - Taycan Sport Turismo .

Про це повідомляє офіційне представництво німецького виробника.

Зазначається, що новий Porsche Taycan Sport Turismo багато в чому схожий на універсал підвищеної прохідності Taycan Cross Turismo. Однак його кліренс менше (на рівні стандартного седана Taycan), а пластиковий позашляховий обвіс відсутній. Об'єм багажника становить 446-1 212 літрів, також передбачено 84-літровий відсік спереду.

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Загалом для моделі буде запропоновано п'ять версій. Перший представник сім'ї Taycan Sport Turismo, версія GTS, з'явиться на українському ринку в кінці лютого 2022, але замовити машину можна вже сьогодні. Ціни на новинку стартують з позначки 3 861 215 грн.

У середині березня клієнтам будуть доступні всі версії нового електромобіля. Базовим є задньопривідний Taycan Sport Turismo із силовою установкою потужністю 326 к.с. Ціна на початкову модифікацію Sport Turismo - від 2 555 925 грн.

Повнопривідний Taycan 4S Sport Turismo отримує додатково другий електромотор, які сумарно видають 435 к.с. Модифікації Taycan GTS Sport Turismo та Taycan Turbo Sport Turismo мають потужність 517 та 625 к.с. відповідно.

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На вершині модельної лінійки – Taycan Turbo S Sport Turismo потужністю 761 к.с. Ціна топового суперкара, якому під силу розігнатися з місця до 100 км/год всього за 2,8 секунди - від 5 404 415 грн . Для нового універсала для моделі є два варіанти тягової батареї – стандартна і Plus ємністю 83,7 кВт∙год. Найбільший запас ходу має Taycan 4S Sport Turismo, який здатний проїжджати на одному заряді до 498 км за даними WLTP.

Для Sport Turismo у Porsche вигадала нову опцію, якої раніше не було на інших електромобілях марки. Панорамний дах універсала отримав управління інтенсивністю автоматичного затемнення. Також "панорама" отримала функцію захисту від електричних відблисків. Велика скляна поверхня розділена на дев'ять секцій, якими можна керувати індивідуально: окремі ділянки або весь дах можна зробити прозорими або навпаки.