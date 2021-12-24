В Україні з'явиться новий флагманський позашляховик Lexus: названо ціни

Він є побратимом Toyota Land Cruiser.

На український ринок незабаром вийде новий флагманський позашляховик Lexus LX.

Про це повідомляє українська пресслужба виробника.

Зазначимо, що світова прем'єра цієї моделі відбулася 13 жовтня у Дубаї (ОАЕ).

Новий LX було розроблено, щоб забезпечити пасажирам і водієві комфорт та насолоду від перебування в автомобілі, куди б вони не їхали. Зберігаючи традиційну рамну конструкцію кузова для забезпечення надійності, довговічності та прохідності, новий LX може похвалитися поліпшеними характеристиками завдяки новій платформі GA-F. Її використання дозволило знизити вагу приблизно на 200 кг і створити кузов, що вирізняється високою жорсткістю, завдяки застосуванню цифрових технологій.

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Автомобіль буде доступний у двох комплектаціях – LX 500d Luxury та LX 600 Superior.

Версія LX 500d отримала у своє розпорядження дизельний двигун об'ємом 3,3 літра, який видає 300 к.с. та 700 Нм. Бензинова версія LX 600 має у своєму арсеналі 3,4-літровий V6, потужність якого досягає 415 к.с., а момент – 650 Нм. В обох випадках за передачу моменту до всіх провідних коліс відповідає 10-ступіневий "автомат" з покращеною швидкодією.

Для безпечнішого й комфортнішого водіння на центральній консолі вперше на автомобілях Lexus встановлено подвійний дисплей, що складається із 12,3-дюймового верхнього та 7-дюймового нижнього екранів. Також уперше у світі було реалізовано функцію Back Underfloor View, що відображає на екрані область під задньою частиною автомобіля.

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У стандартному Lexus LX 2022 – три ряди сидінь та 7 місць. Початківцем є чотиримісний варіант VIP: у цьому випадку на другому ряду встановлено два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Базова комплектація Lexus LX розширена: передбачені чотиризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, сканер відбитків пальців, електроприводи сидінь та п'яти дверей, 11,6-дюймові дисплеї для задніх пасажирів. Також передбачені системи автоматичного гальмування, контролю розмітки, розпізнавання дорожніх знаків та втоми водія.