В Україні з'явився новий дорожній знак із чорним котом: про що він попереджає

Новий дорожній знак значно покращив ситуацію на дорогах.
У Дніпрі встановили незвичний дорожній знак з чорним котом на вулиці Володимира Пилишенка
Про це пише Автотема.
Неофіційний дорожній знак з’явився понад рік тому завдяки активістам і привертає увагу водіїв до небезпечної ділянки дороги. Він встановлений через часті наїзди на тварин, зокрема котів, їжаків та черепах. Незважаючи на офіційний знак, що обмежує швидкість до 50 км/год, водії часто перевищують швидкість на цьому відрізку дороги.
Після появи цього незвичного знака кількість наїздів на тварин значно зменшилася. Хоча знак і не є офіційним, він став важливим сигналом для водіїв, підвищуючи їх обережність на небезпечній ділянці дороги.
Нагадаємо, раніше ми пропонували задачу на знання дорожніх знаків.
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