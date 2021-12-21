В Україні з'являться новий кросовер та позашляховик відомого китайського бренду: що це за моделі

В Україні з'являться новий кросовер та позашляховик відомого китайського бренду: що це за моделі

Також очікується й поява гібриду.

На український ринок у 2022 році вийдуть одразу три моделі китайського автовиробника Haval.

Про це повідомляє українське представництво бренду.

Зазначається, що цими новинками будуть позашляховик, кросовер та гібрид. Так, першим до України привезуть позашляховик Haval Dargo 2022. Його нещодавно показали на автошоу в Джідді (Саудівська Аравія) та Україна стане першою країною в євроазіатському регіоні, де з'явиться ця модель.

Розміри Haval Dargo становлять: довжина – 4 620 мм, ширина – 1 910 мм, висота – 1 780 мм, кліренс – 200 мм. Позашляховик оснащений 2,0-літровим 192-сильним турбомотором та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Повний привід доповнений електронним блокуванням диференціалу.

haval-ukraine.com

Утім, спочатку в Україні представлять Haval H6 третього покоління у гібридному виконанні HEV. Його 1,5-літрова турбочетвірка на 154 к.с. працює в парі зі 177-сильним електромотором. Сумарна віддача установки складає 245 к.с. та 530 Н/м, а витрата палива – 5,2 л/100 км.

haval-ukraine.com

Замикає яскраве тріо новинок ще одна нова версія Н6 третього покоління у модному кузові спорт-купе. Відомо, що порівняно зі звичайним Н6 купеподібна версія буде на 74 мм довша (4 727мм), на 54 мм ширша (1 940 мм) та на 5 мм вище (1 729 мм).

Смарт-конфігурації та функції автономного керування L2 обох моделей будуть ідентичні. Особливістю спорт-купе Н6 стане більш агресивний фронтфейс, стилізований під "пащу акули", а також спортивний дизайн сидінь. Точна назва моделі та деталі технічного перформансу поки що не розголошуються.

haval-ukraine.com

Раніше розповідалося про те, що Haval став бестселером китайського авторинку за підсумками 100 місяців продажу.