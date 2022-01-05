В Україні за підсумками грудня рекордно зріс попит на нові комерційні авто: які машини купували найчастіше

Лідер сегменту тепер інший.
На українському ринку за підсумками грудня 2021 року встановлено рекорд за кількістю перших реєстрацій нових комерційний автомобілів.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що в останній місяць 2021 року на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1 873 машини. Це є кращій результат за весь минулий рік.
Так, порівняно з торішнім показником попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився майже на 15%. Усього у 2021 році український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 15,9 тисячі нових машин, що на 37% більше, ніж за дванадцять місяців 2020 року.
Отже, найпопулярнішою маркою минулого року на ринку нових комерційних автомобілів стала Renault – 3 004 зареєстрованих машини. До свого результату річної давнини французька марка додала 53 відсотки. Citroen, який позаминулого місяця був лідером сегменту, у рейтингу марок посіла друге місце збільшивши реалізацію на 140% та закінчивши рік з показником – 2 146 реєстрацій нових авто. На третьому місці FIAT, попит на комерційні автомобілі цієї марки зменшився на 13% і становив 1 743 одиниці. Четвертий результат у Peugeot, чиї реєстрації зросли на 16% - до 1 306. Замикає топ-5 ринку нових комерційних авто MAЗ, в заліку якого 1 009 авто (+33%).
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