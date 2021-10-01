В Україні за підсумками вересня зріс попит на нові легкові автомобілі: названо топ-10 марок та модель-бестселер

В Україні за підсумками вересня зріс попит на нові легкові автомобілі: названо топ-10 марок та модель-бестселер

Популярність цього сегмента зросла на 11 відсотків.

Ринок нових легкових автомобілів за підсумками вересня 2021 року показав суттєве зростання.

Так, за інформацією "Укравтопром", минулого місяця українці придбали та зареєстрували майже 9,4 тисячі нових легкових автомобілів, що на 11% більше, ніж роком раніше.

Зазначається, що найкращій результат місяця продемонструвала марка Toyota. Впродовж вересня свою першу реєстрацію пройшли 1 526 машин цієї японської марки, що на 13% більше, ніж рік тому.

Друге місце у Renault, показник продажу якого порівняно з вереснем 2020-го збільшився на 27%, до 1 258 екземплярів. Третю сходинку рейтингу з більш ніж дворазовим зростанням впевнено посіла корейська марка KIA. За місяць 1 012 нових авто цього бренду поповнили український автопарк.

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Із 454 реєстраціями нових легкових авто четверту позицію рейтингу посіла марка Volkswagen. Відносно свого результату річної давнини реалізація цієї марки в Україні впала на 35 відсотків. Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 450 авто (+1%). Також до топ-10 потрапили: Mitsubishi – 441 (+174%); Hyundai – 429 (+5%); Chery – 391 (+134%); Skoda – 388 (-4%); Mercedes-Benz – 344 (+58%).

Бестселером місяця в черговий раз став автомобіль KIA Sportage, в активі якого 784 реєстрації. Всього від початку року свої перші реєстраційні номери отримали 76,1 тисячі нових легкових авто, що на 27% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Раніше розповідалося про те, що в Україні виник дефіцит автомобілів.

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