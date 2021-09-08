В Україні за підсумками серпня істотно зріс обсяг автовиробництва: який транспорт випускали

В Україні за підсумками серпня істотно зріс обсяг автовиробництва: який транспорт випускали

Найчастіше сходять з конвеєрів легкові машини.

В Україні за підсумками серпня 2021 року серйозно збільшився обсяг автовиробництва.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця з конвеєрів зійшло 554 одиниці транспортних засобів.

Зазначається, цей результат виявився на 21% меншим за липневий показник. Цікаво, що відносно серпня минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився майже у 4,6 раза.

Так, легкових автомобілів у серпні було виготовлено 479 одиниць , що у 13 разів більше, ніж торік. Однак, відносно липня в цьому дивізіоні автопрому відбулося падіння на 22 відсотки. Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 74 екземпляри , що на 11% менше, ніж у серпні 2020 року. Порівняно з липнем поточного року виробництво автобусів зменшилось на 13 відсотків.

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У серпневому звіті щодо комерційних автомобілів заявлено лише 1 авто (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року).

Усього за сім місяців з початку року в Україні виготовлено 5 801 одиниця автотранспортних засобів, що у 2,6 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Легкових автомобілів – 5 326 (+193%), комерційних – 20 (-29%), автобусів – 455 (+16%).

Раніше розповідалося про те, що відомий український виробник планує випускати електричні автомобілі.

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