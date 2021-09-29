В Україні за викрадення авто зі штрафмайданчиків судитимуть 13 членів злочинної організації

В Україні за викрадення авто зі штрафмайданчиків судитимуть 13 членів злочинної організації

До своєї діяльності вони залучили одного з керівників відділу виконавчої служби та працівника сервісного центру.

В Україні за викрадення автомобілів зі штрафмайданчиків судитимуть 13 членів злочинної організації.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, який направив до суду обвинувальний акт.

Організація розробила схему та займалася незаконним заволодінням транспортних засобів з майданчиків у Києві та низці інших областей. Вони також залучили до своєї діяльності одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби та виготовляли підроблені документи на видачу авто.

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"Також до злочинної схеми було залучено працівника сервісного центру за допомогою якого вони узаконювали користування викраденими автівками", - повідомили в ОГП.

Наразі доведено 21 епізод їх злочинної діяльності, які завдали шкоди потерпілим на понад 17 мільйонів гривень. Зазначається, що у ході слідства всі викрадені машини знайшли та вилучили, а збитки відшкодували.

Обвинуваченим інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, та незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Раніше повідомлялося, що у Києві викрили групу ділків, які заробляли на безпідставній евакуації.

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