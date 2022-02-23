В Україні задля продажу вперше виставили на аукціон конфісковані автомобілі порушників ПДР

В Україні задля продажу вперше виставили на аукціон конфісковані автомобілі порушників ПДР

У списку - дві машини.

Виконавча служба вперше виставила на аукціон вилучені за несплату штрафів за порушення ПДР автомобілі.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Більшість машин, які вилучає ДВС, власники найчастіше "викуповують", сплативши всі борги буквально за кілька днів, втім деякі моделі дійшли до реалізації на майданчику OpenMarket – СЕТАМ. Вперше із часу запровадження Мін‘юстом відповідної ініціативи.

Так, нещодавно, державними виконавцями Солом’янського ДВС (м. Київ) вилучено автомобілі у власників, які не сплачували штрафи за порушення правил дорожнього руху, а саме - водіння в стані алкогольного сп’яніння та водіння без водійських прав.

Як зазначається, власник автомобіля Mitsubishi Lancer має на рахунку 36 постанов про стягнення штрафів на загальну суму 82 тисячі грн, наразі оціночна вартість авто становить близько 114 тисяч грн. Тим часом, власник авто Chevrolet Kalos має заборгованість у 97,4 тисячі грн (9 постанов про стягнення штрафів). Ринкова вартість даного автомобіля становить 103 тисячі грн.

Після реалізації майна кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості зі сплати штрафів на користь держави.

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