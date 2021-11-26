В Україні залишився один легальний спосіб пільгового розмитнення "євроблях": як працює схема

Офіційно воно завершилося два тижні тому.

Як відомо, від 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Відтепер, легально розмитнити "євробляху" мають лише учасники АТО/ООС, у яких термін дії завершується в середині лютого 2022 року.

За інформацією UBR, за документами учасників АТО/ООС, як виявилось, процедуру легалізації "євроблях" можуть пройти й ті, хто такими зовсім не є. Профільними організаціями такий підхід наразі пропонується як цілком легальний та нескладний у реалізації, і вже названий чи не останнім шансом на отримання українських номерів.

Згідно із законами про пільгове розмитнення, продовжений термін легалізації "євроблях" передбачений для учасників операції об'єднаних сил (ООС), які від 15 травня до 10 листопада 2021 року перебували в зоні АТО. Такі люди протягом 90 днів – до лютого 2022 року, ще мають право оформити свій автомобіль на єврономерах на пільгових умовах і не підпадають під штрафи.

Наразі, за словами юриста організації "АвтоЄвроСила" Івана Казачука, співпраця з учасниками АТО, чиї права на доступне розмитнення їхніх автомобілів все ж таки регламентуються законом, стала єдиною зачіпкою і для інших "власників євроблях, що запізнилися". У цьому випадку завданням зацікавленого водія стане знайти такого УБДшника, та домовитися з ним про надання йому у користування скан-копії або фотографії довідки про те, що ця людина від 15 травня 2021 року та наступні 90 днів перебувала в ООС. Причому, заявляють в АЄС, такий військовий справді має право на легалізацію авто на єврономерах іншої людини навіть без особистої участі. І це не є "ні сірою, ні чорною чи якоюсь іншою незаконною схемою".

За подібну послугу зараз беруть $300-400, у той час як люди, які хотіли б скористатися, готові платити не більше $50-100. Саме через обмежену кількість підходящих під критерії закону УБДшників та високий тариф від них, попит на подібне розмитнення зараз не такий високий, як міг би бути. Підсумкова ціна розмитнення із залученням УБД обійдеться в районі тих самих стандартних $1000.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

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