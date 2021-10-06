В Україні запрацювала можливість особисто обрати номерний знак через Мережу

Проте забронювати його можна буде тільки у сервісному центрі.

На сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ запрацював сервіс "Наявність номерних знаків".

Про це повідомили на сайті ГСЦ.

Тепер в українців є можливість через Мережу дізнатися про усі доступні для закріплення номери в усіх сервісних центрах та особисто обрати найкращий серед них.

"І якщо наш аналогічний сервіс, що функціонував раніше, дозволяв шукати номерні знаки лише з категорії "платних", відтепер у вільному доступі є абсолютно всі наявні в сервісних центрах МВС номерні знаки, - повідомили у ГСЦ.

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Знайти вільний номерний знак можна через критерії пошуку "Наявність в області" та "Числова комбінація". За допомогою першого можна дізнатися про комбінації цифр, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону. Там також вказуватиметься їхня вартість та СЦ, в якому вони є.

У полі "Пошук" також можна ввести номер сервісного центру МВС, і побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.

За допомогою "Числова комбінація" можна знайти комбінацію знаку, яку ви забажаєте, серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу. Забронювати комбінацію можна у сервісному центрі, тому перед його відвідуванням варто обрати декілька бажаних її варіантів.

Раніше повідомлялося, що у сервісних центрах МВС здорожчало зберігання номерних знаків на авто.

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