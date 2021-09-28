В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР

В Україні запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР

Нові комплекси встановили у чотирьох областях.

В Україні сьогодні, 28 вересня, запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові комплекси встановили на дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

Розташуються прилади у таких місцях:

- Львівська область (13 приладів контролю)

на 10 км+100 автодороги М-010 прилад спрямовано на м. Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год);

на 447 км+803 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Броди (обмеження швидкості 50 км/год);

на 137 км+971 автодороги М-09 прилад спрямовано на м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 4 км+898 автодороги Н-17 прилад спрямовано на м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год);

на 12 км+514 автодороги М-10-01 прилад спрямовано на м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 552 км+486 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год);

на 528 км+459 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 523 км+260 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год);

на 439 км+352 автодороги М-06 прилад спрямовано на вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 541км+451 автодороги М-06 прилад спрямовано на с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год);

на 541 км+296 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км/год);

на 510 км+120 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год);

на 3 км+064 автодороги Н-17 прилад спрямовано на м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

- Запорізька область (4 прилади контролю)

на 2 км+090 автодороги Н-15 прилад спрямовано на м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год);

на 526 км+590 автодороги Н-08 прилад спрямовано на м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год);

на 310 км+530 автодороги М-18 прилад спрямовано на м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год);

на 310 км+722 автодороги М-18 прилад спрямовано на м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год).

- Закарпатська область (2 прилади контролю)

на 772 км+750 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год);

на 780 км+785 автодороги М-06 прилад спрямовано на м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км/год).

В Одеській області встановили одну нову камеру на 3 км+015 автодороги Т-16-28. Прилад спрямований у напрямку до Києва. На цій ділянці діє обмеження швидкості 90 км/год.

"Кількість камер автофіксації на трасах та у населених збільшиться до цифри 158! І нова хвиля вже готується до запуску", - повідомив Білошицький.

Нагадаємо, що ще 20 комплексів автофіксації запрацювали в середині вересня.

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