В Україні запустять ще 21 камеру автоматичної фіксації порушень ПДР: названо напрямки та адреси

В Україні запустять ще 21 камеру автоматичної фіксації порушень ПДР: названо напрямки та адреси

Вони розпочнуть свою роботу від 3 вересня.

У трьох областях та чотирьох містах України анонсовану появу нових камер автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, за його словами, робота цих систем розпочнеться 3 вересня . Зазначається, що камери будуть встановлені на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської та Чернігівської областей, а також у містах Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст.

Отже, де саме розташовуватимуться камери відеофіксації порушень ПДР:

Вінницька область (5 приладів контролю “КАСКАД”)

- на 294 км+619 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 294 км+567 автодороги М-21 прилад спрямовано у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 371 км+527 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Хмельницький (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 404 км+377 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Вінниця (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 404 км+640 автодороги М-30 прилад спрямовано у напрямку м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год).

Львівська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

- на 685 км+309 автодороги М-06 прилад спрямовано у напрямку с. Долинівка (обмеження швидкості 50 км/год).

Чернігівська область (4 прилади контролю “КАСКАД”)

- на 60 км+426 автодороги Н-07 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 6 км+414 автодороги М-01-02 прилад спрямовано у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 43 км+993 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку м. Чернігів (обмеження швидкості 50 км/год);

- на 125 км+385 автодороги М-02 прилад спрямовано у напрямку с. Бобрик (обмеження швидкості 50 км/год).

Полтава (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Європейська, 155 прилад спрямовано у напрямку вул. Автобазівська (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Світанкова, 14 прилад спрямовано у напрямку вул. Юрія Тимошенка (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Маршала Бірюзова, 32 прилад спрямовано у напрямку вул. Героїв-пожежних (обмеження швидкості 50 км/год).

Миколаїв (2 прилади контролю “КАСКАД”)

- проспект Героїв України, 20 прилад спрямовано у напрямку Київського шосе (обмеження швидкості 50 км/год);

- проспект Богоявленський, 125 прилад спрямовано у напрямку вул. Старофортечна (обмеження швидкості 50 км/год).

Харків (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- проспект Науки, 12, прилад спрямовано у напрямку просп. Незалежності (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Полтавський Шлях, 62-Б, прилад спрямовано у напрямку вул. Євгена Котляра (обмеження швидкості 50 км/год);

- Білгородське шосе, 2, прилад спрямовано у напрямку вул. Дерев’янка (обмеження швидкості 50 км/год).

Хуст (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Львівська, 157, прилад спрямовано у напрямку вул. 9-го травня (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Івана Франка, 165, прилад спрямовано у напрямку центра міста (обмеження швидкості 50 км/год);

- вул. Волошина, 81, прилад спрямовано у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год).

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Білошицький також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 97 приладів, що розташовані у містах Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Харків, Черкаси, Чернігів, та Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях. Також від 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

Із картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись ТУТ.

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