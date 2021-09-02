В Україні зареєстрували перший автомобіль на водні

В Україні зареєстрували перший автомобіль на водні

Аби розмитнити подібну машину, потрібно всього три дні.

В Україні відбулася сертифікація першого автомобіля на водні.

Про це йдеться на офіційному сайті Української водневої ради.

Зазначається, що цією машиною стала Toyota Mirai. Так, за словами, президента Енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександра Рєпкіна, процес був складним, і наважиться на нього не кожен.

"У нас пішло на це півтора місяця — машину потрібно було правильно класифікувати, аби вона відповідала чинним стандартам безпеки. Але складно було лише через те, що це перша сертифікація. Тепер же у всіх, хто забажає розмитнити водневу машину, на все піде лише три дні.

Наше ж авто буде їздити українськими дорогами, і тому вже пройшло відповідну сертифікацію та отримало українські номери", - наголосив Рєпкін.

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У планах на найближчі роки — розбудова інфраструктури для водневого транспорту. Серед перших кроків — сертифікація ще одного авто та створення першої водневої заправки в Україні. Поки ж автомобіль будуть заправляти в сусідній Польщі. За словами Рєпкіна, скоро водневі машини стануть такою ж буденністю, як і електрокари.

"Глобальна ціль Української водневої ради та усіх, хто працює над водневою стратегією, — зробити Україну головним експортером водню для країн ЄС завдяки хорошому потенціалу відновлюваних джерел енергії", - йдеться в повідомленні.

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