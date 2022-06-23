В Україні зареєстрували унікальний мотоцикл BMW

До сервісного центру МВС Черкащини завітав для перереєстрації раритетний красень - мотоцикл марки BMW R75.

Зазначається, що цей транспортний засіб було випущено ще 1941 року.

Про факт перереєстрації цього мотоцикла повідомляє на своїй сторінці у Facebook Головний сервісний центр.

"Черкащанин Віталій гарно попрацював аби дати нове життя легендарному мотоциклу, відновивши його в деталях до ідеального стану.

Віталій, який відреставрував уже не один раритетний мотоцикл вважає, що люди мають не лише знати історію розвитку мотоіндустрії, а й мати можливість побачити її та доторкнутися до неї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агрегат має 8 передач вперед та одну назад, гідравлічні гальма та ведучу коляску. А 750-кубовий рідний двигун працює рівно, без зайвих шумів, як і майже сотню років тому.

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