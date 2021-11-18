В Україні затвердили нові правила щодо індивідуальних номерних знаків на авто

В Україні затвердили нові правила щодо індивідуальних номерних знаків на авто

Зовсім "круті" номери тепер поставити не вдасться.

Кабмінет міністрів України затвердив нові правила щодо індивідуальних номерних знаків на автомобіль.

Про це стало відомо на засіданні уряду, яке відбулося у середу, 17 листопада.

Так, відповідно до цього рішення, тепер у індивідуальних номерних знаках можна використовувати лише літери.

Окрім того, постановою виключається положення про відповідність номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на індивідуальні замовлення їхніх власників, вимоги державних стандартів, та застосунок, який встановлює зразки таких номерних знаків.

Відтепер зразки таких знаків та вимоги до них встановлюються МВС. Виключена вимога щодо кількості букв та цифр. В іменних знаках обмежується лише кількість символів.

Документ також уточнює положення щодо кількості символів. Номери можуть містити від трьох до восьми символів для автомобілів та від трьох до шести знаків для мотоциклів (раніше було дозволено цифри).

Раніше розповідалося про те, що в Україні запрацювала можливість особисто обрати номерний знак через Мережу.