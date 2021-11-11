В Україні завершилося пільгове розмитнення іноземних авто: що очікує на тих, хто не встиг легалізувати "євробляху"

В Україні завершилося пільгове розмитнення іноземних авто: що очікує на тих, хто не встиг легалізувати "євробляху"

У будь-який момент вас може зупинити патрульна поліція.

В Україні від 11 листопада не можна розмитнити автомобіль на європейській реєстрації.

ТСН Авто розповідає про те, чим може обернутися термін завершення легалізації "євроблях" для тих, то не встиг отримати українські номери.

Відтепер, патрульна поліція може без проблем зупинити на дорозі такий автомобіль та виписати його власнику штраф на суму в 8,5 тисячі грн. Далі проблем стане ще більше.

Після цього дані будуть передані на митницю, де згодом і становитимуть постанову про перевищення терміну ввезення авто – 170 тисяч грн. Власник "євробляхи" отримає штраф за адресою прописки поштою. Після цього він повинен буде приїхати на митницю та дати пояснення, далі на нього чекатиме судові розгляди. За словами юристів, якщо суд винесе відповідне рішення, то штраф доведеться заплатити, інакше заарештують майно порушника.

Наразі розмитнити автомобіль можна лише за повною ціною, і водії зобов'язані це зробити протягом 10 днів після перетину кордону.

Які транспортні засоби не може було розмитнити від початку терміну:

автомобілі, ввезені до України від 1 січня 2021 року;

автомобілі, що мають євростандарт "Євро-0" та "Євро-1" (рік випуску до 1995);

автомобілі, які мають гібридні двигуни;

автомобілі, вага яких перевищує 3 500 тонн (3,5 т включно);

автомобілі, які мають походження з Росії.

Зазначається, що станом на 9 листопада завдяки пільгому розмитненню до держбюджету України надійшло 2,9 млрд грн. Понад 83 тисячі "євроблях" отримали українські номери. Своєю чергою, понад пів мільйона подібних машин не встигли пройти процедуру розмитнення.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

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