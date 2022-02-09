В Україні завершився останній етап пільгового розмитнення "євроблях": на що чекати водіям

В Україні завершився останній етап пільгового розмитнення "євроблях": на що чекати водіям

Тепер лише штрафи та конфіскація.

В Україні від середи, 9 лютого , більше не можна розмитнити автомобілів на європейській реєстрації за пільговим тарифом.

Зазначимо, що останнім способом розмитнити "євробляху" можна було завдяки учасникам АТО/ООС. Перший етап "легалізації" відповідних машин завершився ще 11 листопада.

Так, 8 лютого закінчився термін дії Законів України від 15.04.2022 №1402-IX та 1403-IX, які передбачали тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

Відтепер транспортні засоби з іноземною реєстрацією, ввезені в Україну в митних режимах тимчасового ввезення чи транзиту, які до цього часу не були заявлені до митного оформлення чи не були вчасно вивезені за межі митної території України, будуть вважатися такими, що знаходяться в Україні з порушенням митного законодавства. А це передбачає притягнення осіб, які вчинили таке порушення, до адміністративної відповідальності відповідно до Митного кодексу України.

Тож, які ж штрафні санкції чекають на порушників відповідно до Митного кодексу України за недотримання режимів тимчасового ввезення та транзиту. Про це повідомляє Київська митниця.

Частина 4 статті 469 Митного кодексу України: передача ТЗ у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила цей ТЗ (за винятком випадків, коли в ТЗ знаходилась особа, яка ввозила цей ТЗ), а також використання ТЗ для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходу в Україні: штраф – 34 000 грн.

Стаття 481 Митного кодексу України: порушення строків тимчасового ввезення:

не більше ніж на 3 доби – попередження або штраф 850 грн ;

; від 3 до 10 діб, а також повторне правопорушення (щодо перевищення строку тимчасового ввезення не більше ніж на 3 доби) й якщо особа притягувалась до відповідальності за таке порушення протягом року – 5 100 грн ;

; від 10 до 20 діб – штраф 17 000 грн ;

; від 20 до 30 діб – штраф 85 000 грн ;

; понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн. або конфіскація.

Стаття 470 Митного кодексу України: порушення строків транзиту

не більше ніж на добу – попередження або штраф 170 грн ;

; від доби до 10 діб – штраф 3 400 грн ;

; від 10 до 20 діб – штраф 8 500 грн ;

; від 20 до 30 діб, видача без дозволу – 85 000 грн ;

; понад 30 діб, втрата, розукомплектування – 170 000 грн. або конфіскація.

Також, в порядку взаємодії, визначеному Митним кодексом України, митні органи в автоматичному режимі зобов’язані будуть передавати органам Національної поліції інформацію щодо:

транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту;

транспортних засобів особистого користування, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, із зазначенням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи помістили їх у митний режим транзиту.

Слід зазначити, що Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено складання органами Національної поліції протоколу про адміністративне правопорушення щодо водія у разі керування ним ТЗ, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України (порушено строки ввезення; ТЗ використовується у комерційних цілях; ТЗ передано у володіння, користування або розпорядження іншій особі).

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон № 1402-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби". Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом з іншим - № 1403-ІХ "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС мали змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що за підрахунками експертів, наразі в Україні перебувають десятки тисяч автомобілів на іноземній реєстрації. Їх власників чекають великі штрафи від поліції та від митниці. Єдиний спосіб уникнути штрафу – віддати авто на користь держави (наприклад, передати машину військовим формуванням).