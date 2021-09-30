В Україні збільшаться штрафи за перевантаження великогабаритного транспорту: названі суми

За порушення перевізникам доведеться платити до 51 000 гривень.

В Україні 1 жовтня збільшаться штрафи за перевантаження вантажівок.

За перевищення ваги на 5-10% у разі перевезення неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу штрафуватимуть на 8,5 тисяч гривень. За перевищення на 10-20% – 17 тис. грн, на 20-30% – 34 тис. грн, понад 30% – 51 тис. грн.

Порушення габаритно-вагового контролю фіксуватимуться автоматично за допомогою фото та відео. Штрафи автомобільним перевізникам нараховуватимуться також автоматично. Про них можна буде дізнатися через Opendatabot.

Відповідний закон Верховна Рада прийняла ще у червні. Тоді на українських дорогах для тестування почали встановлювати WiM-станції, які зчитують вагу, габарити та номерний знак транспортного засобу й передають інформацію до бази даних.

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За 4 місяці система зафіксувала 25 166 порушень на загальну суму в ​​879 274 000 грн, але реальні штрафи за них не виписувалися.

Також перевізників штрафуватимуть на 17 та 34 (якщо рейс міжнародний) тисяч гривень за відсутність документів на перевезення.

Крім того, законом встановлено, що перевізники чи водії мають право фіксувати на фото та відео процес проведення планової, позапланової або рейдової перевірки, але не перешкоджаючи їй.

Раніше повідомлялося, що водіям розповіли важливу деталь щодо здійснення габаритно-вагового контролю.

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