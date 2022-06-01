В Україні збільшено страхові виплати в разі ДТП за "автоцивілкою" та "європротоколом"

В Україні збільшено страхові виплати в разі ДТП за "автоцивілкою" та "європротоколом"

Національний банк України змінив умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) та за "європротоколом".

Розмір страхових виплат за ДТП вирішили збільшити.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, компенсація збитків майну зросла від 130 000 до 160 000 гривень на одного потерпілого. Виплати за шкоду життю та здоров'ю збільшилися від 260 000 до 320 000 гривень на одну особу.

Таке збільшення страхових сум за договорами "автоцивілки" дозволить отримати кращий фінансовий захист. Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте. Нові правила запрацюють із 1 липня 2022 року.

Також від 50 000 до 80 000 гривень збільшено суму компенсації майну потерпілих у разі оформлення ДТП за "європротоколом" без участі інспекторів Патрульної поліції.

Крім того, відтепер інформацію про міжнародні страхові договори типу "Зелена картка" внесено до єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Тепер громадянам доступна повна інформація про ці договори, і вони краще захищені від можливого шахрайства.

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