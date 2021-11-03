В Україні збільшилася кількість камер автоматичної фіксації порушень ПДР: де вони розташовані

Їх встановили у трьох містах та одній області.
В Україні від 3 листопада розпочали роботу ще 18 камер автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він зазначив, що подібні системи розпочали роботу на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області.
Отже, де саме розташовуватимуться камери відеофіксації порушень ПДР:
- Херсон (4 прилади контролю “КАСКАД”)
- вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу, вул. Адмірала Макарова;
- вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу, вул. Івана Богуна;
- вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу, вул. 28-ї Армії;
- Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу, вул. Урожайна.
- Одеса (9 приладів контролю “КАСКАД”)
- Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу, Миколаївська дорога;
- Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу, вул. Семена Палія;
- вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу, вул. Академіка Заболотного;
- Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу, вул. Лиманна;
- просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу, вул. Левітана;
- Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу, Південна дорога;
- просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу, вул. Семінарська;
- просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу, вул. Генерала Бочарова;
- вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу, Південна дорога.
- Хмельницький (3 прилади контролю “КАСКАД”)
- Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу, вул. Молдавська;
- вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу, вул. Житецького;
- просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу, Старокостянтинівське шосе.
- Запорізька область (2 прилади контролю “КАСКАД”)
- на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу, м. Маріуполь;
- на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу, м. Донецьк.
Білошицький також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 236 приладів. Також від 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.
Із картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись ТУТ.
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