В Україні збільшилася кількість камер автоматичної фіксації порушень ПДР: де вони розташовані

В Україні збільшилася кількість камер автоматичної фіксації порушень ПДР: де вони розташовані

Їх встановили у трьох містах та одній області.

В Україні від 3 листопада розпочали роботу ще 18 камер автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що подібні системи розпочали роботу на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області.

Отже, де саме розташовуватимуться камери відеофіксації порушень ПДР :

Херсон (4 прилади контролю “КАСКАД”)

- вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу, вул. Адмірала Макарова;

- вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу, вул. Івана Богуна;

- вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу, вул. 28-ї Армії;

- Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу, вул. Урожайна.

Одеса (9 приладів контролю “КАСКАД”)

- Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу, Миколаївська дорога;

- Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу, вул. Семена Палія;

- вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу, вул. Академіка Заболотного;

- Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу, вул. Лиманна;

- просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу, вул. Левітана;

- Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу, Південна дорога;

- просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу, вул. Семінарська;

- просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу, вул. Генерала Бочарова;

- вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу, Південна дорога.

Хмельницький (3 прилади контролю “КАСКАД”)

- Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу, вул. Молдавська;

- вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу, вул. Житецького;

- просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу, Старокостянтинівське шосе.

Запорізька область (2 прилади контролю “КАСКАД”)

- на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу, м. Маріуполь;

- на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу, м. Донецьк.

Білошицький також додав, що наразі автоматично фіксують правопорушення 236 приладів. Також від 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

Із картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись ТУТ.

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