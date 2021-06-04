В Україні збільшили штрафи для перевізників за перевантаження: названі суми

Відповідне рішення ухвалили 280 нардепів.

У четвер, 3 червня , Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3742 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".

Так, Законом підвищено відповідальність автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм. Він дозволяє "Укртрансбезпеці" в судовому порядку штрафувати за порушення норм габаритно-вагового контролю (ГВК).

Відповідний законопроєкт підтримали 280 народних депутатів.

Як повідомляється на сайті парламенту, тепер "Укртрансбезпеці" можна буде отримувати дані з державних електронних інформресурсів. Окрім того, зазначеним документом підвищено відповідальність автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством норм ГВК. Відтепер, за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою фото- та відеозйомки (зокрема в автоматичному режимі), вводиться адміністративна відповідальність.

Отже, за виконання перевезень пасажирів або вантажів без документів доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо такі перевезення міжнародні – 34 тисячі гривень . За порушення норм габаритно-вагового контролю розмір штрафу варіюється від 8,5 до 51 тиячі гривень, а саме:

перевищення на 5-10% у разі перевезення неподільного вантажу без відповідного дозволу або подільного вантажу – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тис. грн) ;

перевищення на 10-20% – 1000 НМДГ ( 17 тис. грн );

на 20-30% – 2000 НМДГ ( 34 тис. грн );

більш ніж на 30% – 3000 НМДГ ( 51 тис. грн ).

Раніше розповідалося про те, що в Україні з'явиться понад 50 комплексів для зважування транспортних засобів.

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