В Україні збільшився імпорт вживаних авто: названо топ-10 країн Європи, де українці купують машини з пробігом

Протягом першого півріччя 2022 року імпорт автомобілів з-за кордону пережив багато подій: початок повномасштабної війни, тимчасову зупинку роботи морських портів, запровадження та згодом скасування "нульового розмитнення". Усі ці події впливали на вибір країн, з яких українці привозили машини.

Так, експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику імпорту транспортних засобів до України та визначили, з яких країн українці найбільше привозили "легковики" з пробігом і як змінилася динаміка від початку року.

Зазначається, що загалом від січня до червня українці привезли з-за кордону 284,8 тисячі "легковиків" з пробігом. Це — на 8,5% більше, ніж за аналогічний період рекордного 2021 року, протягом якого українці оформили найбільше вживаних авто. Враховуючи усі події, які трапилися в Україні від початку року, це — унікальний показник. Основною причиною такої активізації ввезення машин з-за кордону було так зване "нульове розмитнення".

Проте великі зміни відбулися не лише в кількості, а й в переліку країн, з яких українці найбільше привозили "легковиків" із пробігом. Якщо протягом першої половини 2021 року частка автомобілів із країн Європи становила 56,6%, а "американців" — 36,1%, то зараз ситуація суттєво змінилася: авто з Європи становлять абсолютну більшість.

Серед усіх ввезених від січня до червня 2022 року вживаних "легковиків", 84,6% експортували з країн ЄС (241,6 тисячі). Ще понад 2% привезли з європейських країн, які не входять до Європейського Союзу — Швейцарії, Норвегії та Великої Британії. Таким чином, кількість "європейців" сягнула максимуму за новітню історію українського авторинку, котра почалася наприкінці 2018 року. Натомість частка "американців" скоротилася від 36,1% у першому півріччі-2021 до 10,2% (29,1 тисячі) за підсумками першої половини 2022 року. Тобто частка автомобілів з країн Америки скоротилася утричі. Водночас більшість із них (17,5 тисячі) привезли протягом січня та лютого.

До вашої уваги топ-10 країн Європи, звідки найчастіше "приганяли" вживані авто українці:

Польща — 89,2 тис. Німеччина — 65,8 тис. Литва — 32,6 тис. Чехія — 10,4 тис. Нідерланди — 8 тис. Франція — 5,4 тис. Бельгія — 4,1 тис. Естонія — 3,9 тис. Словаччина — 3,5 тис. Румунія — 2,9 тис.

Цікаво, що до популярних країн, які не входять до Європейського Союзу, звідки українці протягом першої половини 2022 року привозили вживані "легковики", увійшла Швейцарія. Звідти експортували 4,4 тисячі автівок із пробігом. Ще 3,4 тисячі машин привезли з Південної Кореї. Улюбленими для купівлі з цієї країни були LPI автомобілі із виключно газовою системою живлення. До початку війни таких машин привозили щомісяця в середньому 1,2-1,3 тисячі. Через ускладнення доставлення цей сегмент суттєво зменшився. У травні та червні українці оформили сумарно лише близько 500 автомобілів.

Схожа історія з машинами із Грузії. Раніше з цієї країни привозили автомобілі з Америки та Південної Кореї, відремонтовані на місцевому ринку. Грузію обирали через швидше та простіше доправлення, ніж під час купівлі напряму, а також через можливість фізично оглянути авто. Оскільки доставляти автомобілі звідти сушею через Туреччину часто економічно невигідно, не варто очікувати активізації імпорту машин з Грузії до відновлення роботи українських морських портів. Також увагу варто звернути на Норвегію (1,1 тисячі) - з цієї країни українці везуть багато вживаних електромобілів.

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