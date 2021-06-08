В Україні збільшився обсяг автовиробництва: який транспорт випускали в травні

Результат стосовно позаминулого місяця поліпшився на чотири відсотки.

У травні українське автовиробництво показало найвищий результат від початку 2021 року.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця з конвеєрів зійшло 1 004 одиниці транспортних засобів. Порівняно з травнем минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився у вісім разів, а стосовно попереднього місяця - на чотири відсотки.

Так, легкових автомобілів у травні було виготовлено 944 одиниці проти 87 екземплярів роком раніше. Стосовно квітня в цьому сегменті автопрому відбувся ріст на чотири відсотки.

Автобусне виробництво, своєю чергою, закінчило місяць з результатом 53 екземпляри , що майже вдвічі більше, ніж торік. Порівняно з квітнем поточного року виробництво автобусів зменшилось на п'ять відсотків.

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У травневому звіті щодо комерційних автомобілів заявлено сім авто , це у 3,5 рази більше за результат квітня 2021 року, але на 42% менше порівняно з показником травня 2020 року.

Всього за п’ять місяців з початку року в Україні виготовлено 3 795 одиниць автотранспортних засобів, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Легкових автомобілів – 3 538 (+167%), комерційних – 15 (-37%), автобусів – 242 (+20%).

Раніше розповідалося про те, що ЗАЗ уперше показав відроджене виробництво автомобілів у 2021 році та анонсував випуск новітніх моделей.

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