В Україні здешевшала вартість бензину та дизеля в гурті: яка ситуація з цінами на ці види пального в регіонах

Так, оптові партії бензину А-95 знизились в ціні на 2,75 грн/л, до 43,75 грн/л . Дизельне пальне за цей же період "просіло" трохи менше — всього на 1,5 грн/л, а середня ціна на нього в п’ятницю складала 44,25 грн/л .

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, бензин А-95 12 серпня пропонувався в ринок у межах цінового діапазону 42-45 грн, що на 3-4 грн/л нижче від цінників на високооктан, які було зафіксовано 5 серпня. Мінімальна ціна була зафіксована на півдні — 42 грн/л. Дещо дорожче бензин можна було придбати в західних областях – за 43 грн/л, а з просуванням углиб країни ціна зросла до 45 грн/л.

Торгівля дизелем, в п’ятницю велася в межах діапазону 41-46 грн/л, що також свідчить про зниження на 1-2 грн/л порівняно з 5 серпня.

Мінімальні ціни, як завжди, зафіксовано у південному регіоні. Тут торгівля велась у межах 41-42 грн/л, а з минулої п’ятниці ціна знизилася 1-2 грн/л. Водночас найдешевші пропозиції були зафіксовані в портах, де деякі трейдери розпродували ресурс з "лодок". У західному регіоні торгівля дизельним пальним відбувалась у діапазоні 42-44 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л порівняно з минулою п’ятницею.

Гуртові ціни в північному регіоні також за тиждень "просіли" на 1-2 грн/л і 12 серпня торгівля в цих областях велася в межах 43-45 грн/л. Дещо дорожче можна було придбати дизельне пальне у центральних регіонах. У цих областях країни дизель пропонувався за цінами 44-46 грн/л.

"Ціни продовжують падати, хоча в гурті вже немає куди знижуватися, ми впритул наблизились до собівартості. До нас надійшла раніше закуплена партія дизеля, ми її вимушені продавати в "мінус", так як вона була закуплена по дорожчим цінам", — каже один із опитаних трейдерів.

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