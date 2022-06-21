В Україні здешевшало дизельне пальне в гурті: яка ціна в регіонах

В Україні здешевшало дизельне пальне в гурті: яка ціна в регіонах

Вартість дизеля протягом останнього тижня втратила у вартості.

Так, за останні сім днів гуртові партії дизельного пального здешевшали на 2 грн/л й станом на 20 червня торгувались за 59 грн/л . В країні дизель можна було придбати в діапазоні 53-65 грн/л .

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що як і до повномасштабної війни, найнижчі гуртові ціни, схоже, знову прописались на півдні. Там дизель пропонувався за 53-55 грн/л, що на 1-3 грн/л нижче від рівня минулого понеділка. На другому місці по дешевизні гуртових партій дизеля посідають західні регіони України. Станом на 20 червня ДП тут пропонувалось за 54-57 грн/л, що на 2-4 грн/л нижче порівняно з минулим тижнем.

Ціни в північному й центральному регіонах країни станом на понеділок перебували у діапазоні 59-62 грн/л, що також нижче на 2-3 грн/л порівняно з 13 червня. Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни — за 63-66 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л.

У Консалтинговій групі "А-95" вважають, що події тижня вказують на поступове наповнення і стабілізацію ринку.

"Порівняно з травнем імпорт ДП майже подвоївся і стабільно вийшов на мінімально потрібні рівні. При цьому зберігається потенціал для подальшого зростання", — кажуть експерти групи.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.