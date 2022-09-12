В Україні здешевшав бензин та дизель в гурті: яка ситуація з цінами на ці види пального в регіонах

Так, гуртові партії бензину знизилися на 1,75 грн/л і в середньому торгувались за 39,00 грн/л . Дизельне пальне пропонувалось на рівні 47,00 грн/л , що на 0,75 грн/л дешевше порівняно з 2 вересня.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що бензинові партії торгувались у межах 38-41 грн/л, що на 2-3 грн/л нижче від цін минулої п’ятниці. Водночас найнижчі ціни на високооктан лунали в південному і західному регіонах країни: 38-39 грн/л. Традиційно дорожче продавали А-95 у центральному й північному регіонах — 39-41 грн/л.

Торгівля дизелем 9 вересня провадилась у межах діапазону 45-49 грн/л, що також свідчить про зниження на 1-2 грн/л порівняно з минулою п’ятницею.

Мінімальні ціни, як завжди, зафіксовано у південному регіоні — 44,5-46,5 грн/л, а за тиждень ціна знизилася на 0,5-1 грн/л. У західному регіоні торгівля дизельним пальним відбувалась у діапазоні 45-47 грн/л, що також сигналізувало про зниження цін на 1-2 грн/л. Гуртові ціни в північному і центральному регіонах за тиждень також «просіли» на 0,5-1 грн/л, і 9 вересня торгівля в цих областях велася в межах 46-49 грн/л.

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