В Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті

В Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті

Протягом тижня вартість бензину та дизеля в Україні дещо впала.

Так, у понеділок, 6 червня, бензин А-95 в середньому пропонувався по 53 грн/л, втративши за тиждень 3-4 грн/л. Дизельне пальне пропонувалося по 62 грн/л, що також на 2-3 грн/л дешевше порівняно з минулим понеділком.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що цінові пропозиції бензину А-95 перебуваи в діапазоні 48-54 грн/л, хоча нестача пропозицій була відчутна, як й раніше. Характерно, що імпортований продукт пропонувався дещо дешевше за вироблений на міні-НПЗ: якщо ціни на перший були у діапазоні 48-51 грн/л, то "вітчизняний" - 52-54 грн/л.

Протягом тижня був зафіксований і продаж вагонних партій бензину А-95 в західному регіоні України. Вартість цих партій стартувала від 68 000 грн/т. Високооктан також продавали й у південних областях України на минулому тижні (1-3 червня), а вартість цього ресурсу була на рівні 48 грн/л.

Діапазон цін за ДП за тиждень дещо зменшився. Так станом на 6 червня дизель торгувався по 58-65 грн/л. Рекордні пропозиції знаходились на позначках 68-69 грн/л в центральних та східних областях. Дорого було й на півночі, де ціни тримались в межах 63-66 грн/л, додавши за тиждень 1-2 грн/л. В західному регіоні країни дизельне пальне пропонувалось по 58-62 грн/л. На півдні діапазон був у межах 58-60 грн/л, що значно вужче, ніж минулого тижня - 55-65 грн/л.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Уряд призупинив регулювання цін на бензин – що це значить та із чим пов'язано

Читайте також:

АЗС України скорегували вартість усіх видів пального: за скільки тепер ними можна заправитися

Ціна на бензин у Польщі сягнула рекордного максимуму

До 40 літрів - на деяких українських АЗС збільшені ліміти пального