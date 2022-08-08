В Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті: яка ситуація з вартістю в регіонах

Так, у п’ятницю, 5 серпня, в середньому по країні бензини А-95 в гурті можна було придбати за 46,5 грн/л, що на 2 грн/л (на 4%) нижче, ніж позаминулий тиждень тому. Дизельне пальне в середньому за тиждень втратило 3 грн/л (6%) й торгувалося на рівні 45,75 грн/л.

Зокрема, бензин 5 серпня пропонувався в ринок у межах цінового діапазону 45-49 грн, зменшившись за тиждень на 2-3 грн/л. Мінімальна ціна була зафіксована на півдні — 45 грн/л. Дещо дорожче бензин можна було придбати в західних областях – за 47 грн/л, а з просуванням углиб країни ціна зросла до 49 грн/л, передає Enkorr.

Діапазон торгівлі дизельним пальним, своєю чергою, був ширшим — 42-48 грн/л. Це на 3-4 грн/л дешевше, ніж тиждень тому.

Найнижчі ціни надійно оселилися в південному регіоні. Тут торгівля йшла в межах 42-44 грн/л, втративши за тиждень 3-4 грн/л. Водночас вже лунали думки, що наступного тижня ціна впаде до 41,5 грн/л у зв’язку з низьким попитом і зниженням світових котирувань.

Західний регіон — на другій сходинці цінового ралі. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 44-47 грн/л, що також нижче від цін минулої п’ятниці на 2-3 грн/л. Трейдери не так охоче скидали ціни, адже наявний ресурс було завезено за високими цінами.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП скинули 2-3 грн/л за тиждень, і дизель у п’ятницю торгувався за 45-48 грн/л. Стабільно дорожче дизельне пальне торгується в східних областях країни — за 46-49 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л.

"Ціна продовжує падати, з такими темпами наступного тижня будемо торгувати за собівартістю. У липні на ринок було постачено великий обсяг ресурсу, а попит залишається на мінімальному рівні", — каже один із опитаних трейдерів.

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