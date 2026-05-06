В Україні змінять вік для отримання посвідчення водія: зі скількох років можна буде сісти за кермо

В Україні готують реформу дорожнього законодавства, яка адаптує її правила до директив Євросоюзу. Головними новаціями стануть дозвіл на керування мопедами від 15 років, автомобілями — від 17, запровадження нових категорій прав і повне юридичне прирівнювання електронних посвідчень водія до паперових.

Про це пише «Судово-юридична газета».

В Україні планують оновити правила у сфері дорожнього руху. Законопроєкт №15200 передбачає імплементацію положень Директиви ЄС 2025/2205 та зміну підходів до допуску громадян до керування транспортом. Ці зміни є частиною зобов’язань у межах Угоди про асоціацію з ЄС і спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

Основний акцент робиться на якості підготовки водіїв, перевірці їхніх практичних навичок і відповідності медичним критеріям.

Нові категорії водійських прав та технічні вимоги

Законопроєкт пропонує гармонізувати класифікацію транспорту з європейськими стандартами.

Категорія АМ передбачатиме право керування мопедами та легкими квадроциклами вагою до 350 кг і максимальною швидкістю до 45 км/год.

Категорія А2 стане проміжною — для мотоциклів потужністю до 35 кВт перед переходом до потужнішої техніки.

Також уточнюються вимоги до категорій B, C і D, зокрема щодо ваги, габаритів і кількості пасажирів. Наприклад, для D1 встановлюється обмеження до 16 місць і довжина транспорту до 8 м.

З якого віку можна буде отримати водійські права

У документі пропонується запровадити принцип поетапного отримання водійських прав. Вік водія залежатиме від складності та потужності транспорту.

Підлітки зможуть керувати мопедами та легкими двоколісними транспортними засобами вже від 15 років.

Отримати категорії B і BE дозволять від 17 років, проте лише за умови керування під наглядом водія зі стажем не менше двох років.

Для категорії A (потужні мотоцикли) встановлюється мінімальний вік 20 років за наявності щонайменше двох років досвіду з категорією A2 або 24 роки — без попереднього стажу.

Керування транспортом категорій D і DE пропонують дозволити від 24 років або від 21 року — за умови проходження професійної підготовки.

Таким чином, Україна фактично може перейти до європейської моделі, де право керування складнішими транспортними засобами залежить не лише від віку, а й від підтвердженого досвіду. Очікується, що це сприятиме зменшенню аварійності серед молодих водіїв і підвищенню безпеки на дорогах.

Електронні посвідчення водія і техпаспорт

Окремий блок змін стосується цифровізації. Законопроєкт передбачає повне визнання електронних документів — посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Користуватися цими документами можна буде винятково в електронному вигляді без обов’язкового паперового дубліката. Порядок створення, використання та перевірки таких документів визначатиме уряд, як і правила оброблення та захисту персональних даних.

Незалежно від формату — пластик чи цифровий варіант — для кожного водія передбачене єдине посвідчення.

У підсумку йдеться про перехід до повноцінної цифрової системи, що має спростити перевірки, скоротити бюрократію та забезпечити інтеграцію з європейськими сервісами.

Пріоритет адміністративної процедури

Запропоновані новації формують нову модель доступу до керування транспортом і можуть суттєво вплинути на адміністративну практику.

Застосування норм Закону «Про адміністративну процедуру» означає, що будь-які відмови — у видаванні водійського посвідчення чи реєстрації автомобіля — мають бути чітко обґрунтованими. Державні органи будуть зобов’язані пояснювати свої рішення, а громадяни отримають більше можливостей для їхнього оскарження.

Будь-яка відмова в наданні послуги, наприклад, відмова у видаванні прав після іспиту або відмова в реєстрації авто через технічні невідповідності, більше не може бути формальною відпискою. Адміністративний акт має містити фактичні та юридичні підстави його ухвалення. А перед ухваленням негативного для особи рішення суб’єкт владних повноважень зобов’язаний надати людині можливість дати свої пояснення і докази.

Імплементація положень Закону «Про адміністративну процедуру» до профільного Закону «Про дорожній рух» змінює сам підхід до взаємодії громадян із сервісними центрами МВС — від вертикальної моделі до чітко регламентованої процедурної системи.

Відповідно до законопроєкту, адміністративна процедура тепер поширюється на всі основні етапи, пов’язані з оформленням і використанням водійських документів.

У частині допуску до керування транспортом вона охоплює ухвалення рішень щодо отримання прав, їхнього анулювання, тимчасового призупинення, відновлення, а також процедури оскарження таких рішень.

У сфері реєстрації транспорту аналогічні правила застосовуватимуться до рішень про реєстрацію, перереєстрацію та зняття авто з обліку.

Таким чином, будь-які рішення державних органів у цих питаннях мають ухвалюватися за визначеною процедурою, що суттєво розширює можливості громадян для їхнього оскарження.

Документ також передбачає адміністративний механізм оскарження. Це дає змогу людині спершу звернутися зі скаргою до органу вищого рівня, наприклад, до Головного сервісного центру МВС, де рішення перевірятиметься не лише з погляду законності, а й доцільності.

Припинення та поновлення водійських прав

Законопроєкт деталізує порядок анулювання і поновлення водійських прав. Документ визначає, що посвідчення втрачає чинність у разі завершення терміну дії, втрати, обміну або якщо власник не забрав готовий документ протягом року.

Крім того, права, отримані вперше, анулюються у разі позбавлення права керування через порушення правил дорожнього руху.

Якщо право керування було призупинене за рішенням суду, його поновлення можливе лише після повторного складання теоретичного і практичного іспитів, а також проходження позачергового медичного огляду.

У разі, якщо підстави для поновлення виникають пізніше, ніж через рік, водій зобов’язаний повторно складати іспити вже за найвищою категорією, зазначеною у посвідченні.

Інклюзивність навчання водіїв

Також оновлюються вимоги до підготовки інструкторів та акредитації навчальних закладів. Зокрема, більше уваги приділятиметься навичкам надання домедичної допомоги, а також створенню умов для навчання ветеранів і людей з інвалідністю.

Критерії для акредитації закладів і кваліфікаційні вимоги до інструкторів визначатиме МВС у взаємодії з іншими профільними відомствами у сфері освіти, транспорту та охорони праці.

Водночас Кабінет міністрів отримає повноваження встановлювати єдині стандарти та затверджувати типові навчальні програми для підготовки й перепідготовки водіїв.

