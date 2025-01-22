В Україні змінили деякі правила для водіїв: які нововведення варто знати

В Україні змінили деякі правила для водіїв. Тепер водійські посвідчення доставлятимуть через вибраного поштового оператора, а також спростили процедуру зняття з обліку автомобілів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Зокрема, запроваджено можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі). Раніше така процедура здійснювалась виключно призначеним оператором поштового зв’язку – акціонерним товариством "Укрпошта"", - йдеться у повідомленні.

Власникам транспортних засобів надано право знімати автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України. Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни – від 15 днів до п’яти місяців.

Повідомляється, що зміни сприятимуть полегшенню процедури для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або тимчасово не використовує їх. Метою цих змін є підвищення гнучкості та зручності адміністративних послуг для громадян.

Нагадаємо, після російської кібератаки відновили державний реєстр, який дозволяє здійснювати перереєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС.

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