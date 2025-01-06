В Україні змінили правила продажу вживаних автомобілів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4149-ІХ, який вносить зміни до процесу торгівлі вживаними транспортними засобами.

Про основні зміни повідомило видання "Репортер".

Підписаний Зеленським документ має назву "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС".

Головні зміни у правилах продажу вживаних авто

Раніше компанії, що займаються продажем автомобілів, мали реєструвати вживані машини на себе перед їхньою подальшою реалізацією. Новий закон дозволяє підприємствам, які торгують транспортними засобами, купувати та продавати автівки як товар без обов’язкової постановки на облік у Сервісному центрі МВС.

Для здійснення угоди тепер достатньо укласти два договори купівлі-продажу: з попереднім власником авто та з майбутнім покупцем. Власник транспортного засобу самостійно зніматиме його з реєстрації перед передаванням підприємству для подальшого продажу.

До слова, раніше фахівці назвали марки вживаних автомобілів, які не варто купувати, щоб не отримати фінансові проблеми.

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