В Україні змінилися ціни на автогаз: за скільки ним наразі можна заправитися

В Україні змінилися ціни на автогаз: за скільки ним наразі можна заправитися

Корективи внесли декілька мереж.

Низка українських мереж АЗС у четвер, 17 лютого , скорегували ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано у Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях, де ресурс подешевшав на 21-22 коп./л, до 17,89-17,14 грн/л. У деяких регіонах продукт подешевшав на 5-15 коп./л. Станом на 17 лютого вартість автогазу в мережі "Приват" перебуває в діапазоні 17,14-18,39 грн/л.

Водночас такі мережі, як "БРСМ-Нафта" та Motto підняли ціни в середньому на 5-6 коп./л, до 19,05 та 18,88 грн/л відповідно.

Середня ціна автогазу 17 лютого в Україні склала 18,86 грн/л.

enkorr.ua

Читайте також:

АЗС України скорегували вартість бензину та дизельного пального

Українським АЗС встановили нову граничну вартість пального: якою повинна бути максимальна ціна на бензин та дизель

І це не межа: аналітики прогнозують, що незабаром вартість бензину в Україні сягне 40 грн/літр