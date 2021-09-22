В Україні знайшли рідкісну "Волгу" з пробігом 29 км: відео

Автомобіль 35 років простояв на колодках у гаражі.

У Львові знайшли ГАЗ-24М "Волга" 1985 року, яка має всього 29 кілометрів пробігом.

Відео з "капсулою часу" опублікував на своєму YouTube-каналі блогер Роман Уррако.

Автомобіль мав тільки одного власника, який купив його для того, щоб зберегти для доньки. Після цього він проїхав від магазину в гараж, де і набрав 29 км, і лишив там машину на 35 років.

facebook.com/roma.urraco

Весь цей час "Волга" простояла на колодках та під покривалом, що дозволило їй зберегтися у чудову стані навіть із заводським воском.

Попри те, що автомобіль зберігався у теплому приміщення, він все одно трохи покрився пліснявою у салоні. Але її можна легко прибрати. Наразі авто продається.

Також читайте В Україні за 10 тисяч доларів продали "Запорожець" із мінімальним пробігом

Це ГАЗ в дуже рідкісній модифікації 24М. Машина була перехідною між традиційною 24 та більш пізньою 2410, і її випускали трохи більше року.

Модель оснащена карбюраторним 2,4-літровим двигуном ЗМЗ-402 (24д). Агрегат видавав 100 к.с. під час 4500 об/хв. Потужність передавалася через механічну коробку передач на задні колеса.

Раніше повідомлялося, що у Київській області знайшли унікальний Opel, який 68 років простояв у сараї.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання