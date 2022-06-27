В Україні знищений під час війни автомобіль можна вибракувати безкоштовно: що для цього потрібно

В Україні знищений під час війни автомобіль можна вибракувати безкоштовно: що для цього потрібно

Спалену внаслідок повномасштабного вторгнення РФ машину можна зняти з обліку, не витрачаючи жодної копійки.

Подібну послугу можна замовити в сервісному центрі МВС.

Про це повідомили в урядовій організації у Facebook.

Як відомо, наразі чимало громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли унаслідок дій агресора авто було або пошкоджене, або втрачене. Вихід із таких ситуацій знайдено.

"Ваше авто спалила нікчемна війна? Або воно залишилося на окупованій території і русня знищила його? Чи просто ваше авто не придатне до використання? Замовляйте вибракування транспортного засобу у сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, аби отримати цю послугу, потрібно:

паспорт;

ІПН;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Із повним переліком документів, необхідних для отримання послуги, а також вимогами до них, ви можете ознайомитися ТУТ.

Щодо вартості, то це можна зробити абсолютно безкоштовно.

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