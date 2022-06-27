В Україні знищений під час війни автомобіль можна вибракувати безкоштовно: що для цього потрібно

Спалену внаслідок повномасштабного вторгнення РФ машину можна зняти з обліку, не витрачаючи жодної копійки.
Подібну послугу можна замовити в сервісному центрі МВС.
Про це повідомили в урядовій організації у Facebook.
Як відомо, наразі чимало громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли унаслідок дій агресора авто було або пошкоджене, або втрачене. Вихід із таких ситуацій знайдено.
"Ваше авто спалила нікчемна війна? Або воно залишилося на окупованій території і русня знищила його? Чи просто ваше авто не придатне до використання? Замовляйте вибракування транспортного засобу у сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, аби отримати цю послугу, потрібно:
- паспорт;
- ІПН;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Із повним переліком документів, необхідних для отримання послуги, а також вимогами до них, ви можете ознайомитися ТУТ.
Щодо вартості, то це можна зробити абсолютно безкоштовно.
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