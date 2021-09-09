В Україні зріс попит на електромобілі: топ-5 моделей, які купували найчастіше

В Україні зріс попит на електромобілі: топ-5 моделей, які купували найчастіше

Лідер залишився незмінний.

В Україні за підсумками серпня зріс попит на електромобілі.

Так, за інформацією "Укравтопрому" минулого місяця український автопарк поповнився 771 повністю електричними автомобілями (BEV), що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Зазначається, що разом зі зростанням реєстрацій електромобілів відбулось також збільшення в них частки нових машин, від 9% у 2020 році до майже 19% у 2021 році. Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто – 721 (нових – 143, уживаних – 578).

Найпопулярнішим електрокаром вкотре став Nissan Leaf. У липні українську реєстрацію отримали 207 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 71 реєстрація.

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На третьому місці Renault ZOE – 40 машин. Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 38 реєстрацій. Замикає топ-5 серпневого ринку електромобілів Chevrolet Bolt – 37 екземплярів.

Із пів сотні комерційних електромобілів, що отримали минулого місяця українські номери, 41, були моделі Renault Kangoo Z.E.

Усього від початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 5,2 тисячі одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала майже 89 відсотків.

Раніше розповідалося про те, що Nissan Leaf займає половину ринку електрокарів в Україні.

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