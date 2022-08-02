В Україні зріс попит на нові легкові авто: топ-10 марок та модель-бестселер за підсумками липня

Так, продовж минулого місяця українці придбали та зареєстрували 3 648 екземплярів машин цього сенмента.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що порівняно з червнем, попит на нові авто в Україні зріс майже на 26 відсотків. Однак, відносно липня 2021 року, динаміка реєстрацій нових машин залишається негативною (-63%).

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota. У липні свої перші реєстраційні номери отримали 596 машин цієї японської марки. Від свого результату річної давності Тойота відстала на 61 відсоток.

Другий результат у Volkswagen – 316. Проте до торішнього обсягу реалізацій, коли ця марка посідала лише шосту сходинку липневого рейтингу, ще далеко, падіння становить 30 відсотків. На третьому місці китайська Chery – 300 реєстрацій, що на 27% менше, ніж роком раніше, але водночас Chery піднялась на п’ять сходинок у рейтингу місяця. Renault посіла четверту позицію з показником 260 авто (-80%). Замикає п’ятірку лідерів Skoda – 207 (-67%).

Також до топ-10 марок липня потрапили: Hyundai, BMW, Lexus, Mercedes та KIA. Щодо бестселера, то він порівняно з червнем змінився. Замість Renault Duster ним став Chery Tiggo 4, на якому свій вибір зупинили 239 покупців.

Усього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 21,5 тисячі нових легкових авто, що на 63% менше відносно аналогічного періоду минулого року.

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