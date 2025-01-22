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В Україні зросли продажі вживаних авто зі США: які моделі найпопулярніші

В Україні зросли продажі вживаних авто зі США: які моделі найпопулярніші

Попит на вживані автомобілі зі США в Україні зріс / Фото: Unsplash

Найбільш популярним став електромобіль Tesla Model 3.

2024 року українці придбали майже 41,7 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США, що на 46% більше порівняно з попереднім роком.

Про це повідомив УкрАвтопром.

Середній вік цих автомобілів становить 5,8 року. Лідирують бензинові авто з часткою 45%, за ними йдуть електричні машини (36%), які стають дедалі популярнішими в Україні. Також спостерігається попит на гібридні авто (7%) та автомобілі з ГБО й дизельні моделі, що становлять 6,5% та 5,5% ринку відповідно.

Найпопулярнішими моделями серед вживаних авто стали:

  • Tesla Model 3 – 4521 одиниця;
  • Tesla Model Y – 3984 одиниць;
  • Ford Escape – 2747 одиниць;
  • Jeep Cherokee – 2492 одиниці;
  • Volkswagen Passat – 2344 одиниць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які авто були найпопулярнішими в Україні 2024 року.

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